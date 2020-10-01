الـ VAR يحتسب هدفا لـ الجونة في شباك طنطا.. فيديو

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الجونة من تسجيل هدف التقدم على منافسه طنطا في المباراة التي تقام الآن. ويواجه الجونة منافسه طنطا في المباراة التي تقام على ملعب استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الــ 31 من بطولة الدوري الممتاز. مرر الانكيانبادي لاعب الجونة كرة عرضية في الدقيقة 80 لتصل على رأس والتر بواليا الذي وضعها في الشباك. واعترض لاعبو طنطا على الهدف وطالبوا بالغائه بدافع تسلل بواليا ولجأ حكم المباراة للــ VAR. وبالفعل تدخل الــ VAR وعقد ثلاثي التحكيم جلسة مصغرة وتم احتساب الهدف، وتقدم الجونة بهدف أول دون رد.

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