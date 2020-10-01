بعد رحيله عن الأهلي.. تعرف على محطة رينيه فايلر الجديدة

كشفت تقارير الصحف البلجيكية وجود مفاوضات بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للنادي الأهلي ونادي جينت البلجيكي لتولي المهمة التدريبية الفترة المقبلة.

وكان رينيه فايلر رحل عن النادي الأهلي لرغبته في العودة إلى أوروبا والبقاء بالقرب من عائلته.

وأضافت تقرير لصحيفة voetbalkrant أنه بالفعل هناك محادثات غير رسمية بين الثنائي وأن الفريق البلجيكي سيكون ضمن خيارات فايلر الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي أعلن تعيين موسيماني المدير الفني السابق لفريق صن داونز، بعقد يمتد لمدة موسمين.

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ليكون موسيماني أول مدرب أفريقي يتولى مهمة تدريب النادي الأهلي منذ إنشائه عام 1907 ، وحقق المدرب الجنوب أفريقي بطولة الدوري المحلي 5 مرات وحل وصيفا مرتين كما توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2016 علي حساب الزمالك.

ووجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي رسالة إلى موسيماني الذي تولي قيادة الأحمر خلفا له. حيث نشر فايلر صورة له مع موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام" وكتب: "أتمنى لكم حظا سعيدا في دوري الأبطال".

اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاءت بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن داونز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.