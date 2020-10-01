قرار جديد من الاتحاد السعودي بشأن الحكام الأجانب

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتماد 7 طواقم تحكيم أجنبية كحدٍ أقصى لكل فريق خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-21، سواءً كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في تعميم رسمي للأندية بأن طلب الطاقم الأجنبي يستوجب إرسال الطلب قبل 16 يومًا على الأقل من المباراة، مع تحمل الأندية تكاليف الطاقم الأجنبي واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية المبلغة للأندية، باستثناء الجولة الأولى، يتم رفع الطلب قبل 14 يومًا من المباراة، نظرًا لقرب بداية انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة الحكام أقامت خلال الفترة الماضية 12 ورشة عمل ودورة تطويرية وتثقيفية للحكام منها 5 دورات لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR حيث تم اعتماد 44 حكمًا وحكمًا مساعدًا للتقنية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد، في 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة أندية "الهلال، النصر، التعاون، الفيصلي، القادسية، العين، الأهلي، الفتح، ضمك، الرائد، الاتحاد، الاتفاق، الباطن، الشباب، الوحدة، أبها".