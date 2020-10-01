محمود علاء يحرز هدفا أول للزمالك أمام المصري من ركلة جزاء

أحرز محمود علاء هدف الزمالك الأول فى مرمى المصري بالدقيقة 16 من ركلة جزاء فى المباراة المقامة حاليا في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط من جانب النادى المصري وسدد محمود وادى مهاجم الفريق البورسعيدى وسدد الكرة برأسه أبعدها محمد ابو جبل حارس الزمالك الى ضربة ركنية وسدد عمر كمال كرة قوية أمسك بها حارس القلعة البيضاء.

وجرت محاولات لاختراق دفاعات المصري وأرسل أحمد سيد زيزو كرة عرضية فى الدقيقة الرابعة نجح فى إبعادها مدافعى الفريق البورسعيدى وقاد عمر كمال هجمة مرتدة أرسلها طويلة إلى مفتاح طقطق لكن تخرج إلى رمية نماس فى الدقيقة السادسة.

أرسل عبدالله جمعة كرة عرضية فى الدقيقة التاسعة لم يستطع كاسونجو اللحاق بها وأمسك بها حارس المصري وتعرض عمر كمال للإصطدام أمام منطقة الجزاء للزمالك عقب احدى الهجمات وسقط على الأرض ما اضطر الدولى أمين عمر حكم اللقاء لإيقاف اللقاء لعلاجه فى الدقيقة العاشرة.

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ونجح الونش فى الدقيقة 12 فى منع هف أول محقق بعدما سدد محمود وادى مهاجم المصري كرة برأسه قوية أبعدها الونش بصدره وأعادها الى محمد ابو جبل حارس القلعة البيضاء.

وأحتسب امين عمر فى الدقيقة 14 ركلة جزاء بعد لمس أحمد حامد شوشة الكرة بيده وعاد حكم المباراة الى تقنية الفيديو المعروفة بـ VAR وسجل محمود علاء الهدف الأول للفارس الأبيض فى الدقيقة 16.

وأعلن جيمى باتشيكو عن تشكيل الزمالك وجاء على النحو التالي: حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة خط الوسط : فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو – إسلام جابر - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي خط الهجوم : كاسونجو ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود جنش ومحمد عبد الغني وأحمد عيد وإمام عاشور ومصطفى فتحي وأسامة فيصل وحسام أشرف وعمر السعيد وكريم بامبو .