مصيلحى يطالب لاعبى الاتحاد بنسيان المباريات الأخيرة وإنهاء الدوري جيدا

وطالب رئيس الإتحاد السكندرى الجميع بالعمل على قلب رجل واحد خلال الفترة القادمة حتى ينهى الفريق الموسم بشكل جيد ويحقق مركز يليق بقيمة وتاريخ النادى .

وأضافأن من يهاجم وينتقد الفريق اليوم هو نفسه من كان يساند ويشيد بألاداء والنتائج فى بداية الموسم .

أكد محمد مصيلحى خلال الاجتماع أن إدارة النادى لم تقصر خلال الفترة الماضية فى دعم الفريق ومساندتة وتوفير ما يحتاجه .

طلب محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تقريرا مفصلا من الجهاز الإداري للفريق عن واقعة أيمن الغباشي لاعب الفريق الأول.

جاء ذلك للتاكد من تعدي أيمن الغباشي باللفظ على عدد من الجماهير التي حضرت مباراة بيراميدز والتي أقيمت بستاد الدفاع الجوي وأدت لإصطدام اللاعب بالجماهير عقب الهزيمة.

وقرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري دراسة الموقف جيدا وفي حالة تاكد اشتباك اللاعب لفظيا مع الجماهير سيتم معاقبته ماليا وإداريا طببقا للائحة الجزاءات.

وتعرض الاتحاد السكندري للهزيمة أمام منافسة بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري.