مصيلحى يطالب لاعبى الاتحاد بنسيان المباريات الأخيرة وإنهاء الدوري جيدا

أكد محمد مصيلحى خلال الاجتماع أن إدارة النادى لم تقصر خلال الفترة الماضية فى دعم الفريق ومساندتة وتوفير ما يحتاجه .
وأضافأن من يهاجم وينتقد الفريق اليوم هو نفسه من كان يساند ويشيد بألاداء والنتائج فى بداية الموسم .
وطالب رئيس الإتحاد السكندرى الجميع بالعمل على قلب رجل واحد خلال الفترة القادمة حتى ينهى الفريق الموسم بشكل جيد ويحقق مركز يليق بقيمة وتاريخ النادى .
يذكر أن الإتحاد السكندري يحتل المركز الثامن فى جدول المسابقة برصيد ٣٨ نقطة .
وتعرض الاتحاد السكندري للهزيمة أمام منافسة بيراميدز بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري المصري.
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