الرياضة

أول تعليق من ليفاندوفسكي على تتويجه بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا

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علق روبيرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ على تتويجه اليوم بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا موسم 2019-2020.
وكتب ليفاندوفسكي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "لا تتوقف أبدا عن الحلم شكرا على الجوائز المرموقة الليلة هي لحظة فخر لكن الرحلة مستمرة". 

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس، عن فوز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب فريق بايرن ميونخ بجائزة أفضل مهاجم في أوروبا لموسم 2019-2020.

يأتي ذلك بعدما ساهم ليفاندوفسكي في تتويج بايرن ميونخ بالثلاثية التاريخية، إذ حصد ألقاب الدوري الألماني، كأس ألمانيا، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، بجانب كأس السوبر الألماني.
وكان ليفاندوفسكي أبرز لاعبي فريقه في موسم حقق فيه ثلاثية جديدة تاريخية. وسجل النجم البولندي 34 هدفًا في البوندسليجا، و15 هدفًا في دوري أبطال أوروبا.

ولم يحسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجدل حتى الآن، بشأن عودة الجماهير إلى المدرجات في النسخة المقبلة من دوري أبطال، في ظل تفشي الفيروس التاجي.

كانت مباراة السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ وإشبيلية، أقيمت على ملعب بشكاش أرينا، الخميس الماضي، بالعاصمة اليونانية بودابست، وشهدت تواجد الجماهير.

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