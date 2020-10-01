الرياضة

تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

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أعلن رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة سيلتا فيجو، على ملعب بالايدوس، لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل النادي الكتالوني على النحو التالي:

حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو ، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا

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خط الوسط: فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، فيليب كوتينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، أنسو فاتي

وكان البرسا فاز في مباراته الأولى بالدوري الإسباني أمام فياريال برباعية نظيفة والتي أقُيمت الأحد الماضي على ملعب الكامب نو.

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