انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بتقدم الفريق الكتالوني بهدف في المباراة المقامة خلال الجولة الرابعة من الدوري الإسباني. جاء الهدف عن طريق الشاب أنسو فاتي في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول. وأشهر حكم اللقاء بطاقتين حمراوين في وجه كل من بيكيه و لينجليت ليكمل برشلونة اللقاء بتسعة لاعبين. ودخل رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، المباراة بتشكيلة لمواجهة سيلتا فيجو على النحو التالي: حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو Advertisements خط الدفاع: سيرجي روبيرتو ، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا خط الوسط: فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، فيليب كوتينيو خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، أنسو فاتي وكان البرسا فاز في مباراته الأولى بالدوري الإسباني أمام فياريال برباعية نظيفة والتي أقُيمت الأحد الماضي على ملعب الكامب نو.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطاقة حمراء وهدف في الشوط الأول بمباراة برشلونة وسيلتا فيجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.