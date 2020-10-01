أشار إلى أن الراحل محمد حسام الدين أقوى رئيس لجنة الحكام على مدار تاريخ التحكيم فى مصر مشيرا إلى أنه لن يكون فى منصب نائب رئيس لجنة الحكام خلال الفترة القادمة خاصة وأنه أصبح رئيس لجنة حكام سابق وتم وضعها فى السيرة الذاتية.

ورفض سمير عثمان فكرة استقدام رئيس لجنة حكام اجنبي وقال : رئيس لجنة الحكام الأجنبي لن يتواجد داخل الملعب للتحكيم ولابد ان ندعم وجيه احمد رئيس لجنة الحكام الحالي وأرى انه انظلم فى عدد الحكام الـ 19 الذين يديرون الدورى المحلي ولديهم رخصة الـ var وهو مضطر لكن الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن رغم ان هناك ركلات الجزاء البعض منها تم احتسابها بالخطأ عن طريق تقنية الفيديو.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمير عثمان: تدخل الأهلي والزمالك بتعيينات الحكام مرفوض ووجيه أحمد انظلم.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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