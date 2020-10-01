الزمالك يحافظ على تقدمه بهدف أمام المصري بعد مرور 75 دقيقة

استهل النادى المصري الشوط الثاني بضغط هجومى على دفاعات الزمالك ومنح أمين عمر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد إيزي ايميكا لاعب المصري عقب عرقلته للاعب الزمالك عبدالله جمعة فى الدقيقة 48.

وفى الدقيقة 52 طالب لاعبو النادى المصري بركلة جزاء بعد تعرض كريم العراقي للسقوط داخل منطقة الجزاء وجرت محاولات من محمود وادى داخل منطقة الجزاء إلا أن دفاعات القلعة البيضاء نجحت فى إبعادها.

سيطر النادى المصرى على مجريات اللقاء وأنقذ محمد أبوجبل فى الدقيقة 58 مرماه من هدف التعادل بعد تسديد عمر كمال كرة قوية أبعدها بصعوبة.

وأشهر فى الدقيقة 62 حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد على ماهر مدرب المصري بعد اعتراضه على قرارات الحكم وسقط محمد ابوجبل حارس الزمالك داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك محمود وادى مهاجم المصري به ما أدى إلى توقف المباراة للعلاج وحصل الأخير على إنذار.

منح حكم اللقاء فى الدقيقة 70 ركلة حرة لصالح المصري أمام منطقة الجزاء أرسلها فريد شوقى داخل منطقة الجزاء سددها محمود وادى برأسه ضعيفة.

حافظ نادى الزمالك على هدف التقدم أمام المصري بعد مرور 75 دقيقة فى المباراة المقامة حاليا في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.