من ركلة جزاء.
واحتسب امين عمر فى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ركلة جزاء للزمالك بعدما قامة مدافع المصري بدفع أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء وسددها محمود علاء فى القائم وتمر الى خارج الملعب. Advertisements
واستهل النادى المصري الشوط الثاني بضغط هجومى على دفاعات الزمالك ومنح امين عمر حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد إيزي ايميكا لاعب المصري عقب عرقلته للاعب الزمالك عبدالله جمعة فى الدقيقة 48.
وفى الدقيقة 52 طالب لاعبو النادى المصري بركلة جزاء بعد تعرض كريم العراقي للسقوط داخل منطقة الجزاء وجرت محاولات من محمود وادى داخل منطقة الجزاء الا أن دفاعات القلعة البيضاء نجحت فى ابعادها.
سيطر النادى المصرى على مجريات اللقاء وأنقذ محمد أبوجبل فى الدقيقة 58 مرماه من هدف التعادل بعد تسديد عمر كمال كرة قوية أبعدها بصعوبة.
وأشهر فى الدقيقة 62 حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد على ماهر مدرب المصري بعد إعتراضه على قرارات الحكم وسقط محمد ابوجبل حارس الزمالك داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك محمود وادى مهاجم المصري به ما أدى إلى توقف المباراة للعلاج وحصل الأخير على إنذار.
منح حكم اللقاء فى الدقيقة 70 ركلة حرة لصالح المصري أمام منطقة الجزاء ارسلها فريد شوقى داخل منطقة الجزاء سددها محمود وادى برأسه ضعيفة.
وخرج اوستن أموتو لاعب المصري فى الدقيقة 82 للإصطدام باحد لاعبى الزمالك وخضع إلى العلاج وخرج من الملعب فى سيارة إسعاف فى تغيير إضطرارى وتألق احمد مسعود حارس المصري وأنقذ مرماه من فرصة تسجيل أشرف بنشرقي الهدف الثاني فى الدقيقة 88 بعدما سدد الكرة وأبعدها الحارس بقدمه بعيدا عن مرماه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يهزم المصري بضربة جزاء فى أول ظهور لـ باتشيكو .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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