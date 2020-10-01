كأس كاراباو.. التعادل السلبي بين ليفربول وأرسنال في الشوط الأول

انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين فريقي ليفربول وأرسنال بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام في دور الـ 16 لكأس كاراباو، على ملعب أنفيلد.

واستطاع ليفربول المرور من الدور الأول بالفوز على لينكولن سيتي بسباعية مقابل هدفين، فيما حقق أرسنال الفوز على ليستر سيتي بهدفين نظيفين.

ويلعب محمد صلاح نجم الريدز أساسيا من بداية المباراة، فيما يجلس محمد النني بديلًا.

بدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: أدريان - نيكو ويليامز - ريس ويليامز - فان دايك - ميلنر - جروييتش - جونز - ويلسون - مينامينو - صلاح - جوتا.

وبدأ أرسنال المباراة بالتشكيل التالي: لينو - سيدريك - هولدنج - جابريل - كولاسيناك - سيبايوس - ويلوك - تشاكا - بيبي - نيكتاه - ساكا.