سمير عثمان يروي مواقف طريفة مع محمد بركات وشادى محمد والزمالك.. فيديو

وقال سمير عثمان خلال ندوة دوت الخليج : شادى محمد مدافع الأهلي كان هناك موقف طريف جمعنى به خلال احدى مباريات الدورى الممتاز وكان الحكام فى ذلك الوقت يستخدمون التليفون فى اللقاءات وقام بمداعبتي أثناء مجريات اللقاء وقال لى نصا : بقولك إيه ما تديني التليفون ده أكلم ماما فى البيت ما جعلنى أدخل فى نوبة ضحك.

أضاف: محمد بركات كان لى معه مواقف طريفة ففى لقاء الاهلى وبتروجيت فى شهر رمضان قال لى يلا يا كابتن سمير بسرعة ورددت عليه قائلا : إيه محمد لسه بدرى فيرد عليا بإفيه وقال : علشان ألحق أتفرج على مسلسل الدالي فى التليفزيون ما جعلنى أضحك كثيرا.

تابع : كنت حكما فى مباراة الاهلى وسموحة فى استاد القاهرة وشاهده 70 ألف متفرج وفى نفس الوقت كان لقاء الزمالك والاتحاد ويديره فهيم عمر وأحرز سموحة هدفا فى بداية اللقاء وفى الشوط الثاني احتسبت ركلة جزاء ضد النادى الأهلي بعدما تعرض أحد لاعبى سموحة الى الضرب من قبل أحمد فتحى وقبل تسجيل ضربة الجزاء فوجئت بمحمد بركات يقول لى : يا ابو سمرة إنت حسبت الكرة إيه قلتله : حسبتها رمية تماس.

وقال أيضا : بركات لاعب كرة حقيقي وبحبه جدا ومين ميحبش محمد بركات فى مصر مثل حازم إمام وكان حظى سيئا فى مباريات الزمالك يكون طرفا فيها وكان يتعرض للخسارة وفى إحدى مباريات القلعة البيضاء أمام الترسانة والنتيجة كانت 3/ 1 للفارس الأبيض حتى آخر 5 دقائق فى المباراة وفوجئت بسقوط عبد الواحد السيد حارس المرمى ودخول طبيب الفريق لعلاجه الدكتور ممدوح مصباح وقال لى أخيرا يا ابو سمرة انت بقى وشك حلو علينا قلتله اصبر يا كابتن بعدها تعادل الترسانة 3/3.

روى سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق مواقف طريفة بينه وبين ثنائى الأهلي محمد بركات وشادى محمد ونادى الزمالك فى مباريات الدورى الممتاز قبل إعتزاله كرة القدم.

نوه إلى أن هناك حكاما يظهر عليها الإنتماء الى نادى معين فى مباريات المساباقت المحلية لكن هذه النوعية عمرها قصير فى الملاعب مثل عصفور الكناريا فى القفص لو طار او الدنيا مطرت عليه يموت.