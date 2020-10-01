برشلونة يتقدم على سيلتا فيجو 2-0

انتهت ستون دقيقة من مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين مقابل لا شيء في المباراة المقامة خلال الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

جاء الهدف الأول عن طريق الشاب أنسو فاتي في الدقيقة الحادية عشرة من عمر الشوط الأول.

وأشهر حكم اللقاء بطاقة في وجه كل من بيكيه و لينجليت ليكمل برشلونة اللقاء بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني استكمل برشلونة ضغطه وأحرز الهدف الثاني عن طريق لوكاس لاعب سيلتا فيجو بالخطأ في مرماه.

ودخل رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، المباراة بتشكيلة لمواجهة سيلتا فيجو على النحو التالي:

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حراسة المرمى: نوربيرتو نيتو

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو ، جيرارد بيكيه، كليمونت لينجليت، جوردي ألبا

خط الوسط: فرانكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، فيليب كوتينيو

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، أنسو فاتي

وكان البرسا فاز في مباراته الأولى بالدوري الإسباني أمام فياريال برباعية نظيفة والتي أقيمت الأحد الماضي على ملعب الكامب نو.