اعتدى لاعبو فريق كرة القدم الاول بنادي المصري البورسعيدي علي الزملاء المصورين بعد انتهاء مباراتهم أمام فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة الــ31 من بطولة الدورى المصري الممتاز.

وتعدي لاعبو فريق المصري علي الزملاء المصورين بعد احداث المباراة لمسح الصور الخاصة بالاشتباكات مع لاعبي الزمالك . حقق نادى الزمالك فوزا على نظيره المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء فى اللقاء الذى أقيم في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. Advertisements قام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والإعتراض على قراراته والإعتداء عليه وقام الحكم بطرده فى الدقيقة 36 وفشل كاسونجو فى الدقيقة 41 فى اللحاق بإحدى الكرات الخطيرة على مرمى حارس المصري وأنقذ محمد ابوجبل فى الدقيقة 45 مرماه من هدف التعادل بعدما سدد مفتاح طقطق كرة صاروخية أبعدها حارس الزمالك الى ضربة ركنية. وتسبب إمام عاشور بعد الرقص على الكرة فى اللحظات الأخيرة قبل إطلاق صافرة النهاية ما أدى إلى إستفزاز لاعبي المصري وبعد انتهاء اللقاء حدث تراشق بين لاعبى الفريق البورسعيدى ولاعب الزمالك وقاموا بالركض خلف امام عاشور حتى غرف خلع الملابس. وقام محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك بتهدئة لاعبى النادى المصري والحديث إلى أحمد مسعود حارس مرمى المصري خارج الملعب.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمسح صور اشتباكات لقاء الزمالك.. لاعبو المصري يعتدون على المصورين الصحفيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.