بسبب الأجواء المتوترة .. إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والمصري

قرر مراقب مباراة المصري والزمالك في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز إلغاء المؤتمر الصحفي للقاء، بسبب الأجواء المتوترة بعد المباراة.

وكانت مشادات نشبت بين بعض لاعبي الفريقين بعد انتهاء المباراة قبل أن يتم احتواء الموقف ويغادر الفريقان أرض الملعب.

طالب مسؤولو وزارة الداخلية المكلفين بتأمين مباراة المصري والزمالك التي أقيمت ببرج العرب في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز من فريق الزمالك الانتظار في غرفة خلع الملابس لحين انصراف جماهير المصري والفريق البورسعيدي.

يأتي ذلك القرار لمنع حدوث اشتباكات بين جمهور النادي البورسعيدي ولاعبي القلعة البيضاء بعد المناوشات التي حدثت في نهاية اللقاء.

وكان الزمالك فاز على المصري بهدف دون رد سجله محمود علاء من ركلة جزاء ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 64 نقطة.