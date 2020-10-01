الأمن يؤجل مغادرة الزمالك استاد برج العرب

طالب مسئولو وزارة الداخلية المكلفون بتأمين مباراة المصري والزمالك التي أقيمت ببرج العرب في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز فريق الزمالك الانتظار في غرفة خلع الملابس، لحين انصراف جماهير المصري والفريق البورسعيدي. وجاء القرار لمنع حدوث اشتباكات بين جمهور النادي البورسعيدي ولاعبي القلعة البيضاء بعد المناوشات التي حدثت في نهاية اللقاء. وكان الزمالك فاز على المصري بهدف دون رد سجله محمود علاء من ركلة جزاء ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 64 نقطة.

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