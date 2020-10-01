الزمالك يحتج على حضور جماهير المصري لقاء الفريقين

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على التقدم بمذكرة رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بسبب تواجد جماهير تابعة للنادي المصري في مباراة الفريقين التي اقيمت ببرج العرب ضمن منافسات بطولة الدوري. وكان الزمالك فاز على المصري البورسعيدي بهدف دون رد ليرفع رصيده إلى ٦٤ نقطة ويبتعد بوصافة المسابقة. يأتي قرار إدارة الزمالك بتقديم مذكرة ضد حضور جمهور المصري بسبب المناوشات التي حدثت عقب اللقاء والهتاف ضد لاعبي الزمالك. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن خوض كل المباريات بدون حضور الجماهير وهو ما أثار غضب إدارة الزمالك من تواجد الجماهير في لقاء المصري.

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