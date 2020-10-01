تصرف غير أخلاقى.. لاعبو المصرى يعتدون على مصوري دوت الخليج

فى تصرف غير اخلاقى من لاعبى نادى المصرى البورسعيدى، اعتدى عدد من لاعبى النادى المصرى على الزميلين كيرلس صلاح وحسن العمدة خلال قيامهما بعملهما وتصوير مباراة الزمالك والمصرى باستاد برج العرب فى بطولة الدورى.

وحرص الزميلان على القيام بعملهما عل اكمل وجه وتقديم كافة المعلومات لقراء موقع دوت الخليج الاخباري، بالكلمة والصورة بعد وقوع مشادة بين لاعبى الفريقين عقب نهاية المباراة حيث توجه أحد لاعبى النادى المصرى وقام بالتعدى على الزميل كيرلس صلاح وخطف هاتفه أثناء تصوير مشاهد العنف والمشهد غير الأخلاقى وتوجيه السباب والألفاظ غير اللائقة للزميل وسط محاولات من باقى زملائه للوصول إلى الزميل كيرلس ومحاولة الاعتداء عليه لولا تدخل الزملاء المصورين.

واشتد الموقف مع الرغبة غير المبررة من لاعبى المصرى فى استمرار المشهد غير الأخلاقى ومحاولة إخفاء الهزيمة من الزمالك ووجودهم فى موقف صعب بجدول الدورى بخلق الفوضى والمشاهد العنيفة.

ومع سخونة الموقف تدخل بعض الزملاء وقاموا بإقناع على ماهر المدير الفنى للمصرى والذي بدوره اقنع لاعب الفريق بمنح الموبايل الى صاحبه بعد أن قام بمسح الفيديوهات التى ترصد المشاهد المؤسفة من جانب لاعبى المصرى.