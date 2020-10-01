وستتوقف العقوبة على تقرير حكم المباراة ، بحيث إذا أدرج أمين عمر تصرف ساسي على أنه تعدى عليه بالضرب فستصل العقوبة إلى ايقاف 8 أشهر وغرامة 100 الف جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8 أشهر و100 ألف جنيه.. تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري يحسم عقوبة فرجاني ساسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.