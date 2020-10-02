كويتزي مدافع صن داونز يدخل حسابات الأهلي وأحمد سامي خارج الصورة

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين على دخول الجنوب افريقي ريفالدو كويتزي مدافع صن داونز حسابات النادي الأهلي من اجل التعاقد معه في فترة الانتقالات المقبلة لتدعيم خط دفاع الفريق.

جاء ذلك عقب التعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لصن داونز لقيادة المارد الأحمر لمدة موسمين.

في الوقت ذاته خرج أحمد سامي مدافع طلائع الجيش من حسابات النادي نهائيا، وتم تجميد المفاوضات معه من أجل انضمامه للفريق.

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وكان موسيماني يتولى قيادة صن داونز الجنوب إفريقي لكنه فسخ عقده لتولي قيادة الأهلي.

يذكر أن الأهلي أعلن امس إقالة رينيه فايلر المدير الفني السويسري من تدريب الفريق، بسبب عدم التوصل لاتفاق بينهما على تجديد التعاقد ورغبة المدرب في العودة إلى بلده.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في السابعة عشر من أكتوبر الجاري، ذهابًا والثالث والعشرين من الشهر ذاته إيابًا.