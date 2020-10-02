مرتضى منصور يوقع عقوبة على فرجاني ساسي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن قراره بتوقيع غرامة على فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.
يأتي هذا بعد واقعة طرده في مباراة المصري الأخيرة في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية : "وقعنا غرامة على فرجاني ساسي لم تحدث في التاريخ على الإطلاق، ليتعلم أن نادي الزمالك لا يوجد به مثل هذه التصرفات لأنه كان سيضر بالفريق ".
وأوضح مرتضى منصور أنه لن يعلن عن تفاصيل العقوبة التي تم توقيعها على فرجاني ساسي، مضيفا أن الخطأ الذي ارتكبه في المباراة كاد يكلف الفريق المركز الثاني في الدوري والمؤهل لدوري أبطال افريقيا.
كما أن هناك أهمية للمباراة كونها الأولى لجايمي باتشيكو المدير الفني الجديد.
وعلق رئيس النادي عن عروض الاحتراف التركية قائلا :" مصطفى محمد لن يذهب لتركيا وأي فريق يريد ضم اللاعب سيكون بعد بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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