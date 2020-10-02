كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن المهاجم السوري عمر خربين مهاجم الهلال السعودي اشترط الحصول على مليون ونصف دولار سنويا من أجل التوقيع لنادي الزمالك. وأكد ياسين خلال برنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار أن المفاوضات البيضاء مع المهاجم السوري قاربت على الانتهاء فى ظل رغبة الإدارة فى تدعيم خط هجوم الفارس الابيض نظرا لاحتماليه رحيل مصطفى محمد للأحتراف الخارجي عقب نهاية بناء بطولة افريقيا. وحقق نادى الزمالك فوزا على نظيره المصري بهدف دون رد أحرزه محمود علاء فى اللقاء الذى أقيم في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وتسبب إمام عاشور بعد الرقص على الكرة فى اللحظات الأخيرة قبل إطلاق صافرة النهاية ما أدى إلى إستفزاز لاعبو المصري وبعد انتهاء اللقاء حدث تراشق بين لاعبى الفريق البورسعيدى ولاعب الزمالك وقاموا بالركض خلف امام عاشور حتى غرف خلع الملابس. وقام محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك بتهدئة لاعبى النادى المصري والحديث إلى أحمد مسعود حارس مرمى المصري خارج الملعب.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خربين يشترط الحصول على مليون و500 ألف دولار سنويا للتوقيع للزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.