موسيماني يتخلف عن طائرة الــ«ترانزيت» ويصل القاهرة فجرا

تخلف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الطائرة المتجهة للقاهرة والتي كان مقررًا أن تصل منذ قرابة الساعة.

وتواجد وفد أهلاوي مكون من سمير عدلي المدير الإداري للنادي وأحد الإداريين بجانب قناة القلعة الحمراء لاستقبال المدرب ولكنه علم أنه لم يتمكن من اللحاق بالطائرة في ترانزيت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ونزل موسيماني في أديس أبابا ترانزيت قادمًا من جنوب أفريقيا ولكنه لم يتمكن اللحاق بالطائرة التي ستقله إلى القاهرة .

ونجح إدارة الأهلي في حجز جديد لموسيماني ليصل على طائرة الشركة الوطنية التي ستصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الي القاهرة.

وسيتواجد موسيماني في النادي لحضور إجتماع مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ولجنة التخطيط ثم يقود مران الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.