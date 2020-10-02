إمام عاشور يوضح سبب الاشتباكات بعد مباراة المصري ويكشف ما حدث

علق إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، على الأحداث التي شهدتها نهاية مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى، التى جمعت بينهما مساء الخميس، على إستاد برج العرب، بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة الدورى الممتاز.

نشر إمام عاشور، عبر خاصية "استورى" على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام": "حاجة بس للعلم أول حاجة أنا محصلش منى حاجة فى الملعب اللى حصل أن لاعبى المصرى بعد نهاية الماتش عايزين يضربونى وأنا مشيت محلصش منى حاجة وأنا بحترم جمهور المصرى والجمهور المصرى البورسعيدى كله على دماغى".

واضاف "ياجماعة النادي المصري كبير ربنا يكرمه ويعدي من الموقف الصعب اللي هو فيه والنادي المصري ليه شعبية كبيرة قوي ودي مبارة كرة قدم"

وتابع "الكورة مكسب وخسارة واتمنالهم التوفيق في المباريات الجاية وانا لم يصدر مني اي خطأ للنادي المصري جمهور المصري البورسعيدي علي دماغي".

وحقق نادى الزمالك فوزا صعبا على نظيره المصري بهدف دون رد فى أول ظهور للبرتغالى جيمي باتشيكو فى المباراة التى جمعت بينهما مساء امس، في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 64 نقطة.