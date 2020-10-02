البدري يكشف عن 4 مراكز تواجه أزمة في المنتخب ويؤكد ترحيبه بـ وردة حال تألقه.. فيديو

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الاول عما يؤرقه خلال الفترة المقبلة في اختيار قائمة المنتخب استعدادا لـ التصفيات المؤهلة لـ كأس الامم الافريقية في نوفمبر المقبل.

وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن هناك عدد من المراكز يعاني المنتخب من نقص شديد بها وهي رأس الحربة، الظهيرين الايمن والايسر والدفاع مشددا انه لم يعثر على اي للاعب محلي يبهره في تلك المراكز خلال الفترة الماضية.

وأضاف أنه يحرص على متابعه جميع مباريات الدوري المصري لاختيار اللاعبين المميزين حيث يعد محمد ابراهيم نجم مصر المقاصة , محمد شريف نجم انبي و الونش مدافع الزمالك ضمن حساباته للانضمام للمنتخب