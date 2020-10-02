وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أنه لن يتردد لحظة في ضم رمضان صبحي حال احتاج المنتخب لضمه مشددا أن مصلحة المنتخب هي الأولوية بالنسبة له.
وأضاف البدري أن قراراه بـ ضم رمضان صبحي لن يخضع لـ السوشيال ميديا .
وأكمل أن المنتخب يمتلك عددا من حراس المرمى الرائعين حيث أنه استقر على ضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي و محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك للمنتخب خلال التوقف المقبل في نوفمبر مشددا أنه لم يستقر على الحارس الثالث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البدري يعلن أسماء حراس مرمى المنتخب ورأيه في ضم رمضان صبحي..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.