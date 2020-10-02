مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الجمعة، الموافق 2 اكتوبر 2020، العديد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي فيورنتينا X سامبدوريا – 8:45 مساءا – beIN Sports HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني يونيون برلين X ماينز – 8:30 مساءا Advertisements مواعيد مباريات الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان X أنجيه – 9:00 مساءا – beIN Sports HD 6 مواعيد مباريات الدوري المصري حرس الحدود X الإنتاج الحربى – 5:30 مساءا – أون تايم سبورت الإسماعيلى X سموحة – 8:00 مساءا – أون تايم سبورت

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