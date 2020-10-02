البدري ينفعل بسبب الحديث عن راتبه الشهري .. فيديو

وأكد البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الحديث عن الأمور المادية أمر سيئ ولا يصح مشددا أنه من الطبيعي أن يحصل على راتب شهري مثله مثل أي من مدربي المنتخبات.
وأضاف أنه لو كان مدربا أجنبيا لم يكن سيتحدث أي شخص عن راتبه أو عن تلك الأمور المادية مشددا أنه بالفعل تنازل عن 25 % من راتبه بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
أما عن علاقته بـ الأهلي فأكد أن علاقته بـ النادي والجماهير أبديه مشددا أنه عاشق للأهلي ومن المستحيل أن يوجد خلاف أو أزمة بينه وبين الجماهير والنادي.
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