سمير عدلي وأمير توفيق وأمح في مطار القاهرة لـ استقبال موسيماني .. صور

حرص سمير عدلي عضو مجلس ادرة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي وأمح الدولي على التواجد في مطار القاهرة الدولي لاستقبال موسيماني المدير الفني الجديد للفريق.
وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تخلف عن الطائرة المتجهة للقاهرة والتي كان مقررًا أن تصل منذ قرابة الساعة.
ونزل موسيماني في أديس أبابا ترانزيت قادمًا من جنوب أفريقيا ولكنه لم يتمكن اللحاق بالطائرة التي ستقله إلى القاهرة .
ونجحت إدارة الأهلي في حجز جديد لموسيماني ليصل على طائرة الشركة الوطنية التي ستصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الي القاهرة.
وسيتواجد موسيماني في النادي لحضور إجتماع مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ولجنة التخطيط ثم يقود مران الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.
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