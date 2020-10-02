شاهد.. شوبير يحتفل بمدرب الأهلي الجديد

نشر الإعلامي احمد شوبير، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر في الصورة المدير الفني الجديد للنادي الاهلي "بيتسو موسيماني" برفقة سمير عدلي عضو مجلس ادرة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وعلق علي الصورة قائلا: "بيتسو موسيماني يصل القاهرة لقيادة النادي الأهلي".

وكان قد وصل منذ قليل بيتسو موسيماني المدير الفنى للنادى الاهلى و حرص سمير عدلي عضو مجلس ادرة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي على استقباله فى مطار القاهره الدولى.

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وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تخلف عن الطائرة المتجهة للقاهرة.

ونزل موسيماني في أديس أبابا ترانزيت قادمًا من جنوب أفريقيا ولكنه لم يتمكن اللحاق بالطائرة التي ستقله إلى القاهرة.