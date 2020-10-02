البدري يتحدث عن متعب وحقيقة خلافه معه ورأيه في بركات .. فيديو

وأضاف البدري في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن علاقته جيده بـ عماد متعب حاليا ولا يوجد أي خلاف بينهما مشددا انه تعجب كثيرا من رفض متعب تولي منصب مدير المنتخب.
وتابع البدري أن عماد متعب شخص محترم وعلى الرغم من رفضه المنصب إلا أنه تحدث بكل احترام وتقدير عنه مشددا أن متعب لم يقبل مطلقا ان يجلس على دكة البدلاء.
وأضاف أن قراره بـ وجود متعب على دكة البدلاء كان بسبب ظروف فنية حيث أن كل مرحله ويكون لها مطلباتها مشددا ان قراراه لم يكن بشكل شخصي مطلق.
وأكمل أن حسام غالي قائد الأهلي السابق واحد من أفضل من دربهم حيث انه تمنى بقائه في الملاعب اطول فترة ممكنة.
اما عن اختيار محمد بركات لمنصب مدير المنتخب فأكد أنه شخص جيد ويقوم بعمله على أكمل وجه مشددا ان ترشيحه كان بعد رفض متعب المنصب.
وأضاف انه هو من اختار سيد معوض و انيس الشعلاني واحمد ايوب
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