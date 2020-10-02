فور وصوله إلى القاهرة.. جماهير الأهلي تلتقط صورا تذكارية مع موسيماني وتطالبه ببطولة إفريقيا.. فيديو وصور

حظي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، باستقبال حافل من جماهير الأهلي عقب وصوله وصل مطار القاهرة الدولي استعدادا لتولى قيادة تدريبات النادي الأهلي لمدة موسمين، وذلك بعد تعاقد مسؤولي الفريق الأحمر معه خلفا للسويسري رينيه فايلر.
واحتفت جماهير الأهلي بموسيماني و طالبته بتحقيق بطولة افريقيا مع المارد الأحمر مع الحرص علي التقاط الصور التذكارية معه.
واستقبل موسيماني، في مطار القاهرة، سمير عدلي عضو مجلس ادرة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي، وذلك فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا ترانزيت قادما من جنوب أفريقيا.
ويصطحب موسيمانى 3 مساعدين أحدهم مدربا والثانى مخطط أحمال والثالث محلل أداء، علي أن يستمر ميشيل يانكون في منصب مدرب حراس المرمي وسامي قمصان مدرب مساعد وسيد عبدالحفيظ في منصب مدير الكره، وذلك وفقا لمصادر بالنادي الأهلي، والتي أكدت أن موسيماني قد وقع رسميًا علي عقود تدريبه للأهلي لمدة موسمين مقابل 125 ألف دولار شهريًا.
وسيتواجد موسيماني، خلال ساعات في النادي لحضور اجتماع مع محمود الخطيب رئيس الأهلي ولجنة التخطيط ثم يقود مران الفريق الأحمر استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب بالدوري.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن رسميا، عن التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول، وإنهاء التعاقد مع المدرب رينيه فايلر.
وقرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه أمس الخميس برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على ما جاء في المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة، والتي تضمنت إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بما يتفق مع بنود عقده مع النادي، نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره في هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.
والتعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارًا من غدا الجمعة ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، والذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء.
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