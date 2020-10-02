قبل بداية رحلته التاريخية مع الأهلي.. الجماهير تستقبل موسيماني بالسيلفي في مطار القاهرة وتطالبه ببطولة أفريقيا.. والمدرب: امنحون...

موسيماني: أشكر بيبو وأعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم بي

موسيماني: رسالتي للشياطين الحمر جماهير النادي الأهلي امنحوني الوقت والدعم

بدون راحة.. موسيماني يبدأ مهمته مع الأهلي

شهد مطار القاهرة الدولي، استقبالا جماهيريا حافلا، للأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، فور وصوله قادما من أديس أبابا، استعدادا لتولى قيادة تدريبات النادي الأهلي لمدة موسمين، وذلك بعد تعاقد مسئولو الفريق الأحمر معه خلفا للسويسري رينيه فايلر.

واستقبل موسيماني، في مطار القاهرة، سمير عدلي عضو مجلس ادرة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي، وذلك فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران القادمة من أديس أبابا ترانزيت قادما من جنوب أفريقيا.

وكان النادي الأهلي، قد أعلن عن تعاقده رسميا، مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مديرا فنيا للفريق، لمدة موسمين، بعد أن تقدم باستقالته من تدريب فريق صن داونز.

جماهير الأهلي تلتقط صورا تذكارية مع موسيماني وتطالبه ببطولة إفريقيا

حظي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، باستقبال حافل من جماهير الأهلي عقب وصوله وصل مطار القاهرة الدولي استعدادا لتولى قيادة تدريبات النادي الأهلي لمدة موسمين، وذلك بعد تعاقد مسؤولي الفريق الأحمر معه خلفا للسويسري رينيه فايلر. واحتفت جماهير الأهلي بموسيماني و طالبته بتحقيق بطولة افريقيا مع المارد الأحمر مع الحرص علي التقاط الصور التذكارية معه.

موسيماني: امنحوني الوقت والدعم

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وأعرب بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بتدريب المارد الأحمر. وقال موسيماني في فيديو عبر صفحة النادي الأهلي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر":" السلام عليكم، تحياتي للنادي الأهلي المصري، أو أن أشكر كابتن محمود الخطيب " بيبو" وجميع أعضاء مجلس الإدارة على ثقتهم في قدرتي على تحمل هذه المسئولية الكبيرة". وأضاف:" لقد أظهروا ثقتهم وإيمانهم بقدراتي على أن أصعد بالفريق إلى القمة وهو الأمر الذي يدعو إلى الفخر". وتابع:" أود ايضا أن أشكر أمير توفيق ووكيل أعمالي مويرا على تسهيلهم لعميلة انتقالي بمنتهي الاحترافية"

وواصل:" رسالتي للشياطين الحمر جماهير النادي الأهلي أمنحوني الوقت والدعم وساصعد بالفريق إلى أعلي الدرجات، أنا أثق بكم وأتمنى أن تثقوا بي، ولذلك أحب أن أشكركم بجعلي فردا من أسرة الأهلي".

بدون راحة.. موسيماني يبدأ مهمته مع الأهلي

ويبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مشواره مع أبناء القلعة الحمراء بقيادة المران الأول بإستاد مختار التتش رسميًا إستعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها بعد غد ضمن منافسات مسابقة الدوري. ورغم ضيق الوقت ما بين تسلمه للمسئوليه وأول مواجهة لكن موسيماني المتحمس رفض الإبتعاد عن قيادة المباراة واصر علي تحمل المسئولية لشعورة بأهمية المرحلة ورغبته في تقديم ذاته لمسئولي القلعة الحمراء ، ومن المقرر أن يظهر موسيماني في الأهلي اليوم لأول مرة بعد وصوله القاهره صباح اليوم، برفقة معاونيه الثلاث . جهاز موسيماني:

ويصطحب موسيماني معه يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدرب مساعد. والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي واللذان تم الأبقاء عليهما واستمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة"، ويتكون الجهاز الفني بالكامل من سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة وبيتسو موسيماني مديرًا فنيا و رولاني موكينا (مدرب عام) وسامي قمصان (مدرب مساعد) وميشيل يانكون (مدرب حراس مرمى) وكابيلو رانجوجا (مخطط أحمال) وموسى ماتلبا (محلل أداء) وإستمرار الجهاز الطبي والإداري بالكامل.