صراع البقاء يشعل مواجهة حرس الحدود والإنتاج الحربي بـ الدوري

يستضيف فريق حرس الحدود نظيره الإنتاج الحربي، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل حرس الحدود بقيادة مدربه طارق العشري مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على فرصه في البقاء في مسابقة الدوري الممتاز.

ولم يتذوق الحدود طعم الفوز في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الممتاز، حيث خسر 3 مواجهات وتعادل في لقاء وحيد.

ويسعى طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود لتحقيق فوزه الثانى منذ العودة لتدريب الفريق بعدما حقق فوزا وتعادلا وخسارتين منذ توليه المسئولية قبل أسبوعين في محاولة للهروب من الهبوط الذى بات أقرب فريق إليه بعد طنطا الذى هبط رسميا ونادى مصر الذى يقترب من الهبوط ،في المقابل يأمل مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى في تجاوز أثار رباعية دجلة وتحقيق فوز يساهم في دفعه لمنطقة الأمان بالوصول للنقطة 37 مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

ويطمح الإنتاج الحربي في خطف الثلاث نقاط من كتيبة طارق العشري في مباراة اليوم للارتقاء إلى المركز التاسع، وضمان البقاء بنسبة كبيرة في مسابقة الدوري.



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كانت مباراة الدور الأول من مسابقة الدوري، انتهت بفوز الإنتاج الحربي بهدف دون رد.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 11 في في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق 3 نقاط عن طلائع الجيش صاحب المركز الـ 15.

يذكر أن فريق الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز لصالحه رسميا، قبل 6 جولات من انتهاء المسابقة.

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الإسماعيلي مع سموحة في تمام الثامنة والنصف مساء.