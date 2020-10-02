تعرف على قرعة مباريات ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

سحبت مساء أمس الخميس قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم وأسفرت عن النتائج التالية:

أرسنال - مانشستر سيتي

إيفرتون – مانشستر يونايتد

برينتفورد - نيوكاسل يونايتد

ستوك سيتي – توتنهام هوتسبير وتقام المواجهات يوم 21 كانون ديسمبر 2020.

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