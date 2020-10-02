بنى سويف بعد الخسارة من التليفونات: ما زلنا في الصدارة وده الأهم

أكد محمد الواضح، المشرف على فريق بني سويف عقب نهاية مباراة فريقه بالأمس أمام تيلفونات بنى سويف والتي انتهت بفوز التليفونات بهدف دون رد ،بأن فريقه مازل في الصدارة .

وأشار الواضح بأن هذا اللقاء جانبنا التوفيق به، وأننا طوينا صفحة هذا اللقاء للتركيز في الجولات القادمة .

وأكد المشرف علي الفريق بأننا مازلنا بصدارة المجموعة وهذا المطلوب ، خاصة أن اللاعبون كانوا يقاتلون حتى آخر لحظة و لم يدخروا جهد ، وأن مازالت الأمور بين يدى اللاعبين لحسم الصعود للدورى الممتاز.

وأختتم حديثه بأن كل التركيز سينصب علي مواجهه البنك الأهلي لحسم بطاقة الصعود للممتاز .

يذكر أن قد حقق فريق تليفونات بنى سويف الفوز علي فريق بنى سويف بهدف نظيف بالدقيقة 55 ، في اللقاء الذي أقيم علي استاد بنى سويف الرياضي وبذلك يخسر فريق بني سويف ثلاث نقاط مهمة في رحلة الصعود .