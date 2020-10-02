سوهاج بعد التعادل مع طهطا : القادم أفضل

علق أحمد خلف ، المدير الفني لفريق سوهاج ،عقب التعادل أمام فريق طهطا ، بالجولة العشرين بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد، قائلا إنها كانت "مباراة صعبة مع فريق جيد ومحترم، مثل فريق طهطا والقادم أفضل بإذن الله".
وأشار "خلف الى أن لاعبي سوهاج أدوا اللقاء بشكل جيد وقدموا كل ما في وسعهم أمام فريق طهطا وكنا نأمل في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط .
وأكد "خلف " أنه سيغلق صفحة طهطا ويجب التركيز في الجولة القادمة أمام فريق شبان قنا بالجولة الحادية والعشرين بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد.
واستطاع فريق طهطا في ثالث لقاء علي التوالي إدراك التعادل الإيجابي بعد أن تعادل اليوم مع فريق سوهاج بهدف لكل فريق ، بعد أن تعادل بالجولة الماضية بهدف لكل فريق مع فريق شبان قنا .
ويحتل فريق سوهاج المركز السابع في جدول ترتيب مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني برصيد 27 نقطة بينما يحتل فريق بني سويف المركز الاول برصيد 41 نقطة .
علي جانب آخر اشتعلت المنافسة في قمة مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني حيث تعادل فريق البنك الأهلي مع المنيا وخسر فريق بني سويف أمام فريق التليفونات فيما حقق فريق الالومنيوم الفوز امام شبان المسلمين قنا بنتيجة اربعة اهداف دون رد .
ليكون جدول ترتيب المجموعة كالتالي :
1- بنى سويف41 نقطة
2- البنك الأهلي 40 نقطة
3- الألومنيوم 39 نقطة
4- شبان قنا 32 نقطة
5- بترول أسيوط 31نقطة
6- سوهاج 27نقطة
7-المنيا 26نقطة
8-تليفونات بنى سويف 26نقطة
9- الإعلاميين 22نقطة
10-الفيوم 18 نقطة
11-طهطا 13نقطة
12-ديروط 12نقطة
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