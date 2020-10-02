مصدر باتحاد الكرة: معاقبة فرجاني ساسي وفقا للمادة ٢٢ في لائحة الانضباط

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى سوف تلجأ إلى المادة ٢٢ فى لائحة الانضباط والأخلاق بشأن واقعة التعدى على الحكم فى مباراة الزمالك والمصري التى أقيمت مساء أمس الخميس وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

كان اتحاد الكرة قد قرر إحالة واقعة طرد فرجانى ساسى إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة اللازمة بعد انفعال اللاعب على الحكم أمين عمر وانتظار تقرير حكم المباراة لإحالته للانضباط.

وقام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والاعتراض على قراراته والإعتداء عليه وبدوره قام الحكم بطرده فى الدقيقة 36.

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وقال المصدر ذاته إن المادة ٢٢ من لائحة الانضباط والأخلاق تنص على أن الاعتداء او محاولة الاعتداء على الحكم أو مساعديه او مقيم الحكم أو المراقب الادارى تستدعي معاقبة المخالف بالايقاف ولم يتم تحديد المدة الزمنية او الغرامة المالية بحد أدنى ٥٠ الف جنيه أو الشطب او تغريمه قيمة ما أتلفه.

ولا تشمل عقوبة الإيقاف المنتظر توقيعها منع ساسي من المشاركة بصفوف فريق الزمالك فى مباراتي الرجاء المغربي بنصف نهائى دورى ابطال افريقيا وتقتصر فقط على اللقاءات المحلية.

وتنتظر لجنة المسابقات فى الجبلاية برئاسة حسام الزناتي وصول تقرير حكم اللقاء امين عمر تمهيدا للاطلاع على الواقعة ورفع الأمر إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري لاتخاذ العقوبات اللازمة حيال الواقعة.