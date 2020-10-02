مستقبله بيد زوجته .. الوجه الآخر لموسيمانى مدرب الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي تعيين الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مدرب فريق صن داونز السابق في منصب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بعد رحيل السويسري رينيه فايلر .

وكان أحد أسباب رحيل المدير الفني السويسري رينيه فايلر رغبته في العودة الي زوجته وأولاده ليكون بالقرب منهم الأمر الذي جعل جماهير الأهلي تلقي نظرة على حياة موسيماني الشخصية بعد التعاقد معه.

ونعرض لكم الوجه الآخر من المدرب الأفريقي الأول بالنادي الأهلي :

يمتلك مدرب الأهلي الجديد علاقة قوية مع زوجته حيث إنها أيضا وكيلة أعماله ولدية ولدان وبنت ويبدو ان العلاقة بينهم مترابطة للغاية حيث انه يشارك باستمرار صورته مع عائلته مشيدا بالدعم الكبير الذي يقدمونه له .

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لعب موسيماني لعديد من الأندية ابرزها لجومو كوزموس و ماميلودي صن داونز وأورلاندو بايرتس في جنوب إفريقيا، وكل من هايلاندرز في زيمبابوي، وريتا بيرلار في بلجيكا، والسد في قطر.