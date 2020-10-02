برفقه حسام البدري.. أحمد شوبير ينشر صورة له على إنستجرام

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وتواجد في الصورة المدير الفني الجديد للنادي الاهلي “بيتسو موسيماني” برفقة سمير عدلي عضو مجلس ادرة النادي الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات.
ووصل موسيماني القاهرة صباح الجمعة بعد رحلة طويلة من بلده جنوب إفريقيا.
وأعلن الأهلي في أمس الخميس، التعاقد مع موسيماني كمدير فني جديد للفريق ولمدة موسمين مقبلين، خلفا للسويسري ريني فايلر.
وكشف الأهلي عن الجهاز المعاون لـ موسيماني، والذي يضم مدرب عام ومعد بدني ومحلل أداء. كما ينضم للجهاز سامي قمصان كمدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى واللذان تم الإبقاء عليهما، مع استمرار سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.
وكان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك.
موسيماني قاد صنداونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.
واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.
ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ31 من الدوري المصري.
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