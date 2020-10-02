فى الدوري الجديد.. اتحاد الكرة يقرر إعادة جائزة أفضل حكم في الأسبوع

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أنه سيتم إعادة جائزة أفضل حكم فى الأسبوع بداية من الموسم القادم فى الدورى الممتاز.

قال المصدر ذاته إنه لم يتم تفعيل جائزة الأفضل بين الحكام فى الاسبوع بجولات الدورى الممتاز خلال الموسم الجاري نظرا للتغييرات التى جرت فى لجنة الحكام ورحيل جمال الغندور عن رءاسة لجنة الحكام بعد التوقف الإجباري لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل الملاعب خلال شهر مارس الماضي.

وتدرس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، إجراء تغييرات فى نظام اختبارات حكام القائمة الدولية خلال الموسم الجاري.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لجان الحكام فى الاتحادات الأهلية فى العالم موعدا حتى يوم ٣٠ أكتوبر المقبل، من أجل ارسال القائمة الدولية للقضاة الملاعب تمهيدا لاعتمادها.

وتتضمن التغييرات إجراء اختبار اليويو تيست داخل الملعب للحكام المرشحين للقائمة الدولية بدلا من الوارنر الذى يجرى حول الملعب بجانب اختبارات اللغة الأجنبية.

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وتواجه اللجنة الرئيسية للحكام أزمة تتمثل فى ضيق الوقت لإجراء الاختبارات النظرية والبدنية للحكام لاسيما وأن انتهاء المسابقة المحلية سواء الدورى الممتاز أو كأس مصر فى نهاية شهر أكتوبر بالتزامن مع انتهاء مهلة الفيفا ما يتعذر معه الانتهاء من كافة الاختبارات الخاصة للقضاة الملاعب المرشحين للقائمة الدولية.

كما تواجه لجنة الحكام بعض التحديات خلال الاستعداد لإرسال قائمة الحكام الدولية النهائية التي لا تضم سوى ٧ مقاعد خاصة بمصر فى الفيفا.

وتسعى لجنة الحكام لحسم ملف القائمة الدولية قبل انتهاء شهر أكتوبر القادم وإرسال الأسماء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل اعتمادها بشكل رسمي.

يذكر أن قائمة الحكام الدولية التي تشارك فى إدارة منافسات البطولات المحلية تضم كل من : ابراهيم نورالدين وأمين عمر وجهاد جريشة ومحمد عادل واحمد الغندور ومحمد معروف ومحمود البنا.