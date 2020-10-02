ضربة جديدة لـ زيدان.. ريال مدريد يعلن إصابة كارفاخال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة ظهيره الأيمن داني كارفاخال، قبل مواجهة ليفانتي.
ويستعد ريال مدريد حاليا بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمواجهة ليفانتي، المقرر لها بعد غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإسباني.
وذكر نادي ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة كارفاخال في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى.
ولم يكشف نادي ريال عن مدة غياب داني كارفخال عن الملاعب.
كان نادي ريال مدريد أعلن منذ أيام قليلة عن معاناة نجمه البلجيكي إيدين هازارد من إصابة عضلية في ساقه الأيمن.
واتفقت الصحف الإسبانية، على أن هازارد سيغيب عن ريال مدريد في مدة ستتراواح ما بين 3 لـ 4 أسابيع.
ومن المحتمل أن يغيب هازارد عن لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة، والمقرر إقامته يوم 25 أكتوبر المقبل.
ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، حيث خاص ثلاث مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مباراة واحدة.
يذكر أن قرعة دوري المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت أمس، الخميس، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا" أسرف عن مجموعة صعبة لـ ريال مدريد، حيث تضم كلا من : شاختار دونتيتسك - إنتر ميلان - بوروسيا مونشنجلادباخ.
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