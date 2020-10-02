هروب كارتيرون السبب.. مدرب تونسي يعلق على طرد فرجاني ساسي

علق الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى، على طرد فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك فى مباراة الزمالك والمصري التى انتهت مساء أمس الخميس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء.

كان اتحاد الكرة أحال واقعة طرد ساسي واعتداؤه على الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري وخلع السماعة الى لجنة الانضباط لاتخاذ اللازم.

وقال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: كلفت الاحتجاجات المتواصلة للاعب فرجاني ساسي وخلعه سماعة الحكم امين عمر الورقة الحمراء في مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في دقيقتها ال 36.

وتابع : ما أتاه اللاعب يعتبر طبعا منافيا لمبادئ الروح الرياضية وغير مقبول من لاعب دولي في قيمة الفرجاني ساسي الذي يعتبر من نجوم الصف الأول في القلعة البيضاء.

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وأضاف: ويعزى ذلك ربما للحالة النفسية للاعب وعدم تأقلمه مع الضغوط في ظل التوتر الذي يعيشه الزمالك بعد هروب الفرنسي باتريس كإرتريون من النادي بطريقة غريبة خلفت عديد من التفاعلات هذا الى جانب الأجواء الصحية الخانقة التي يعيشها الرياضيون في كل مكان بعد إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كوفيد 19. كل هذه الظروف ربما لعبت دورا سلبيا ظهرت على انفعالات الفرجاني ساسي الذي يعرف بدماثة اخلاقه سواء منذ التحاقه بالدوري المصري او في مروره بالدوري السعودي ونظيره التونسي.

وقال ايضا: الأوضاع الصحية الصعبة على المستوى العالمي ونسق التدريبات والمباريات المرتفع والتغيير الحاصل على الإدارة الفنية بالتحاق المدرب الجديد البرتغالي جايمي باتشيكو الى جانب الاستحقاقات الكبيرة التي تنتظر الزملكاوية كلها أجواء غير طبيعية من شانها ان تؤثر على كل اللاعبين دون استثناء.

واستطرد : وفي هذا السياق على إدارة الفريق التفكير في توفير الظروف الملائمة وعلى رأسها الإعداد الذهني الخاص للاعبين في هذه الفترة بالذات حتى لا يتكرر ما اتاه الفرجاني ساسي مع لاعبين اخرين.