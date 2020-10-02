افتحوا الباب أمام الأفارقة.. خالد مرتجي يكشف أسباب تولي موسيماني قيادة الأهلي

وأعلن النادي الأهلي، أمس، الخميس عن تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر.
وقال خالد مرتجي في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية "bbc"، إنه تم اختيار موسيماني من بين 4 مدربين بسبب درايته لمكانة وقيمة الأهلي سواء أفريقيا أو عالميا، كما سبق له تحقيق العديد من الإنجازات مع صن داونز.
وتابع مرتجي، أن موسيماني لا يحتاج إلى وقت طويل للتعرف على النادي الأهلي.
وأشار مرتجي: "حان الوقت لفتح باب تدريب الأهلي أمام المدربين الأفارقة".
ولم يسبق لأي مدرب أجنبي أفريقي أن يقود فريق الأهلي منذ إنشاء النادي عام 1907، ليدخل موسيماني التاريخ بمجرد موافقته على قيادة القلعة الحمراء.
واختيار مجلس إدارة النادي الأهلي لموسيماني جاء بسبب خبرته الكبيرة في القارة السمراء ومعرفة خبايا الكرة الأفريقية، وإنجازاته العظيمة مع صن دوانز، وما هو يحافظ على حظوظ الفريق في التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
كان موسيماني قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صن داونز عام 2016 على حساب الزمالك.
كما توج موسيماني بلقب الدوري الجنوب أفريقي 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.
واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.
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