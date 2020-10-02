افتحوا الباب أمام الأفارقة.. خالد مرتجي يكشف أسباب تولي موسيماني قيادة الأهلي

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، سر إسناد مهمة تدريب المارد الأحمر إلى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وأعلن النادي الأهلي، أمس، الخميس عن تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا للفريق خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وقال خالد مرتجي في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية "bbc"، إنه تم اختيار موسيماني من بين 4 مدربين بسبب درايته لمكانة وقيمة الأهلي سواء أفريقيا أو عالميا، كما سبق له تحقيق العديد من الإنجازات مع صن داونز.

وتابع مرتجي، أن موسيماني لا يحتاج إلى وقت طويل للتعرف على النادي الأهلي.

وأشار مرتجي: "حان الوقت لفتح باب تدريب الأهلي أمام المدربين الأفارقة".