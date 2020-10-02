أخبار الرياضة.. نهاية أسطورة جوارديولا العرب.. عرض سعودي لشراء فرجاني ساسي.. موسيماني يغازل جماهير الأهلي

كشفت تقارير الصحف تقدم فريق التعاون السعودي بعرض رسمي لشراء النجم التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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