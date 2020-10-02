الرياضة

يورجن كلوب وأنشيلوتي يتنافسان على جائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قائمة المرشحين لجوائز أفضل مدرب في شهر سبتمبر الماضي في بطولة البريميرليج والتي شهدت ترشح 4 مدربين على رأسهم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي . 

وجاء المرشحين على الجائزة يورجن كلوب "ليفربول"، وانشلوتي "ايفرتون"، برندان رودجرز "ليستر سيتي"، دين سميث "استون فيلا" . 

وكان يورجن كلوب قاد فريق ليفربول للفوز في الثلاث مباريات الأولى من بطولة الدوري الانجليزي على ليدز يونايتد وتشيلسي وارسنال وسجل فريقه تسعة أهداف واستقبل أربعة. 

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كما حقق أنشيلوتي الفوز برفقة ايفرتون في الثلاث مباريات علي توتنهام ويست بروميتش كريستال بالاس وسجل  ثمانية أهداف واستقبل ثلاثة، وتعد هذه أفضل انطلاقة لإيفرتون منذ موسم 1993-1994. 

وقاد رودجرز فريق ليستر سيتي للفوز في المباريات الأولى على ويست بروميتش وبيرنلي ومانشستر سيتي وسجل الفريق 12 هدف واستقبل 4 أهداف فقط. 

اما فريق استون فيلا بقيادة سميث فحقق الفوز في المبارتين التي خاضهما أمام شيفيلد يونايتد وفولهام وسجل 4 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

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