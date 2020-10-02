عطية صابر: ناشئو الإسماعيلي سيقدمون الكثير للفريق الأول والمنتخب

أكد عطية صابر نجم الإسماعيلي السابق والمدير الفني الحالي لفريق 99 بالدراويش أن قطاع الناشئين يمتلك العديد من المواهب الكروية التى ستضيف الكثير للكرة المصرية والفريق الاول الفترة القادمة .

وأضاف عطية في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : محمد عمار وبيومي وحازم مرسي ومجموعة كبيرة جاهزة ومستعده للإنضمام للفريق الاول بالنادي مثل ابراهيم ومحمد عبدالسميع وغيرهم قادرون على تقديم إضافة جديدة وقوية للدراويش .

وأكمل : التعامل مع الناشئين يختلف تماما عن الفريق الاول حيث ان اللاعب صغير السن مازال يحتاج الوقت ليفهم واجباته في مركزه وكيفية تقديم الاداء الايجابي الذي يفيد الفريق على عكس اللاعب الكبير الذي يكون ناضج تكتيكيا وفنيا وقادر على التنفيذ بسهولة .

وأوضح : نتعامل مع اللاعبين الناشئين على فهمهم واجبات كل مركز لكي يكون قادر على تقديم الأداء قوي ومرن مع مخططات المدير الفني .

وأختتم عطية صابر تصريحاته قائلا : الإسماعيلي يمتلك قطاع كبير من الناشئين الذين سيقدمون الكثير للفريق الاول الفترة المقبلة ومنتخب مصر وذلك لإختيارهم بعناية وتقديم كافة انواع الوسائل لتطوير موهبتهم .

جدير بالذكر ان نادي الإسماعيلي أعلن تشكيل قطاع الناشئين بقيادة خالد القماش مديرًا فنيًا لقطاع وطارق زين رئيسًا لقطاع ، فريق 99 بقيادة عطية صابر مديرًا فنيًا وإيمن كمال مدربًا ، فريق 2001 بقيادة أحمد فوزي مديرًا فنيًا و مدربًا إسلام كاظم. ، فريق 2003 بقيادة محمد حسيب مديرًا فنيًا وعلي جمعة مدربًا.