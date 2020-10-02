قذيفة محمد صلاح في ليدز تنافس على جائزة هدف الشهر بالدوري الإنجليزي..شاهد

تواجد النجم المصري محمد صلاح، ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي خلال شهر سبتمبر.

وأعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائمة اللاعبين المرشحين للتتويج بجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي.

وتواجد هدف محمد صلاح الثاني في ليدز يونايتد في الجولة الأولى بـ الدوري الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين، والذي جاء من قذيفة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية الضيقة لحارس مرمى ليدز يونايتد.

وتألق محمد صلاح في هذه المباراة، حيث قاد ليفربول بالفوز على ليدز بنتيجة 4 - 3، بتسجيله " هاتريك".

وينافس صلاح على جائزة أفضل هدف كلا من أوباميانج " آرسنال" ورياض محرز " مانشستر سيتي" ، وريس جيمس " تشيلسي"، وبيريرا " وست بروميتش" وجيمس ماديسون " ليستر سيتي" وراشفورد " مانشستر يونايتد، وجاك هاريسون " ليدز يونايتد".

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ويحتل محمد صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي " بريميرليج" برصيد 3 أهداف.

يذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط، خلف ليستر سيتي المتصدر بفارق الأهداف.

ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.