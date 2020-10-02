عطية صابر: تصرف فرجاني ساسي غير مقبول في الملاعب ويجب توقيع عقوبة مغلظة

أعرب عطية صابر نجم الإسماعيلي السابق عن استيائه من اعتداء فرجاني ساسي لاعب الزمالك على حكم مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الــ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عطية صابر في تصريحات لصدى البلد، إن ما فعله ساسي خارج إطار الرياضة وغير مقبول في ملاعبنا ويجب علي مجلس ادارة الزمالك اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد اللاعب حتى لا يتكرر الأمر.

وقام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء وقام الأخير بطرده فى الدقيقة 36 فى المباراة التى اقيمت أمس في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وقرر مسئولو اتحاد الكرة ولجنة الحكام إحالة واقعة طرد فرجانى ساسى إلى لجنة الانضباط لاتخاذ العقوبة اللازمة بعد انفعال اللاعب على الحكم أمين عمر وانتظار تقرير حكم المباراة لإحالته للانضباط.

ووفقا للائحة العقوبات فى اتحاد الكرة فإنه فى حال صدور أي فعل غير رياضى ضد الحكم أو مساعديه تكون العقوبة الإيقاف أربع مباريات مع تغريمه ماليا.

أما فى حالة الاعتداء على الحكم أو أحد مساعديه خلال المباراة توقع عقوبة على اللاعب تصل للإيقاف 8 مباريات وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه.